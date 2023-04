Am Dienstagmorgen (18. April 2023) musste die Polizeiinspektion Erlangen-Land eine Streife nach Eckental schicken. Der Polizeidienstelle war eine Schlägerei zwischen zwei Männern gemeldet worden.

Laut des Berichts brach die Auseinandersetzung gegen 7.30 Uhr in der Eckentaler Straße zwischen einem 51- und einem 53-jährigen Anwohner aus. Der Eskalation war ein vorheriges Streitgespräch der beiden Männer vorausgegangen.

Männer schlagen in Eckental aufeinander ein - Überwachungskamera als Auslöser vermutet

Beide schlugen in der Folge aufeinander ein, wobei am Ende einer der Beteiligten durch den verständigten Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Moment besteht die Vermutung, dass der Streit aufgrund der Anbringung einer Überwachungskamera, durch einen der Kontrahenten zustande gekommen ist.

Aktuell läuft gegen beide Anwohner ein Strafverfahren und die Polizei Erlangen-Land sucht nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich mit sachdienlichen Informationen unter der folgenden Rufnummer: 09131/760-514 bei den Beamten zu melden.

Vorschaubild: © Thomas Obermeier