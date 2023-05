Sexuelle Belästigung vor Club in Erlangen - Täter fasst Frau unter Rock und flüchtet

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag, 1. Mai 2023, mitteilt, ist es am frühen Sonntagmorgen (30.04.2023) in einer Diskothek in Erlangen zu einer sexuellen Belästigung und Körperverletzung gekommen.

Leider sind solche Übergriffe keine Seltenheit. Erst im März 2023 hatte in einem Club in Würzburg ein 39-Jähriger eine 23-Jährige sexuell angegangen. Der Mann kam nach der Tat in Sicherheitsverwahrung. Bei dem Fall in Erlangen steht eine Festnahme noch aus.

Sexuelle Belästigung vor Erlanger Club - Täter sind flüchtig

Laut dem aktuellen Bericht der Polizei lernten das Opfer und eine Freundin drei Männer in einem Club in der Nürnberger Straße kennen und gingen gegen 4 Uhr gemeinsam vor die Tür. Dort fasste einer der Unbekannten der Geschädigten unvermittelt unter den Rock.

Die Freundin wollte helfen, ging dazwischen und wurde von den Männern geschlagen. Sie fiel dem Bericht nach zu Boden, wurde dabei leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten in einem Taxi. Die Richtung ist unbekannt.

Eine eingeleitete Fahndung ist bislang erfolglos verlaufen. Zu den Männern liegt der Polizei zudem derzeit nur eine spärliche Beschreibung vor. Alle drei sollen zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder Hinweise zu den drei unbekannten Männern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.