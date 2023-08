Mehrere Hundebesitzer*innen haben an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) Würstchen mit einem weißen Pulver gefunden und am Dienstag (15. August 2023) der Polizei gemeldet. Das berichtet die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch.

Bislang kann nur vermutet werden, dass es sich um Giftköder handelt, die von einem unbekannten Täter ausgelegt worden sein dürften.

Vermutlich Giftköder in Höchstadt ausgelegt - unbekannte Substanz wird untersucht

Genaues wird eine Untersuchung der Würstchen und der Substanz ergeben, bislang kam es zu keiner Schädigung eines Tieres.

Hundebesitzer*innen werden um erhöhte Aufmerksamkeit beim Ausführen ihrer vierbeinigen Gefährten gebeten. Die Polizeiinspektion Höchstadt ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940 entgegen.

