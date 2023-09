Eine Spinne war Samstagmittag (2. September 2023) gegen 11.39 Uhr Auslöser für einen Unfall.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr in Aisch zunächst die Seegartenstraße und wollte in die Bamberger Straße in Adelsdorf abbiegen. Beim Abbiegen bemerkte sie plötzlich eine Spinne neben sich. Die ungebetene Beifahrerin seilte sich gerade neben ihr ab und zog dadurch das Interesse der Fahrerin auf sich.

Unfall wegen Spinne: Schaden am Fahrzeug

Durch die Ablenkung übersah die Frau ein Verkehrszeichen und fuhr dagegen. Am Pkw entstand dadurch ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / carlitocanhadas