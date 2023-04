Am Freitag steigt in Bayern der sogenannte Blitzermarathon. In einer großangelegten Aktion wollen Polizei und Ordnungsämter gegen Raser und sonstige Verkehrssünder vorgehen. Ein Mann in Höchstadt konnte den Start der Radar-Aktion aber nicht erwarten.

"In Höchstadt sollte der am Freitag stattfindende Blitzermarathon offensichtlich vorverlegt werden", schreibt die Polizei Mittelfranken auf Facebook. Darunter ist das Bild von Blitzerattrapen zu sehen, das die Beamten in der mittelfränkischen Gemeinde sichergestellt haben. Ein Anwohner hatte die selbstgebauten Starenkästen auf dem Gehweg vor seinem Haus aufgestellt.

Doch statt vermeintlichen Rasern droht nun dem Hobby-Fotografen selbst ein Bußgeld. Denn nur Polizei und Ordnungsämter dürfen Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Der Höchstädter kassierte deshalb eine Anzeige wegen Amtsanmaßung.