Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es am Freitagnachmittag (11. August 2023) in einer Drogeriefiliale am Rudeltplatz in Erlangen gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit.

Gegen 16.05 Uhr konnte ein Ladendetektiv einen Mann dabei beobachten, wie er mehrere Kosmetikartikel im Wert von 556,40 Euro unter seiner Kleidung versteckte.

Mit Badeanzug auf Diebestour in Erlangen

Der Kunde wurde vom Ladendetektiv auf sein Verhalten angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro gebeten. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, trug der Mann unter seinem T-Shirt einen Badeanzug für Frauen, um möglichst viel Ware eng am Körper verstecken zu können.

Zumindest zeigte sich der Mann in der Folge geständig und räumte ein, dass er sich so seinen Unterhalt finanzieren wollte. Der Badeanzug wurde von den Beamten als Tatmittel sichergestellt, sodass dieser für keine weiteren Diebstähle mehr benutzt werden kann.

