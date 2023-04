Von einem teuren Missgeschick einer Rentnerin berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Am Montagvormittag (24. April 2023) wollte eine 86-jährige Rentnerin auf dem Parkplatz einer Erlanger Klinik in eine Parklücke einfahren. Dabei verwechselte sie allerdings Gas- und Bremspedal, sodass sie über den angrenzenden Grünstreifen fuhr.

Teures Missgeschick: Rentnerin verwechselt Pedale vom Auto

Anschließend krachte sie frontal in die Fassade des Gebäudes, wobei mehrere Steine an der Fassade zu Bruch gingen. Auch am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden.

Die Rentnerin kam bei dem Unfall unverletzt davon, ihr Fahrzeug musste jedoch von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 13.000 Euro.

Vorschaubild: © gdbaker/pixabay/Symbolbild