Die Polizei hatte gut zu tun am Montagnachmittag. In der Innenstadt kam es zu gleich drei handfesten Streitigkeiten. In einem Fall gerieten Kinder so heftig aneinander, dass ein Elfjähriger am Kopf verletzt wurde.

Kurz vor 16 Uhr belästigte eine 40-jährige Erlangerin Gäste eines Lokals im Bereich des Marktplatzes. Als der Restaurantleiter die Frau auf ihr Verhalten ansprach, reagierte diese aggressiv und schlug ihn gegen den Oberkörper. Im weiteren Verlauf ergriff sie einen Blumentopf, welcher zu Dekorationszwecken dort stand, und warf damit nach dem Restaurantleiter. Das Wurfgeschoss verfehlte den Mann nur knapp.

Der hinzugerufenen Polizeistreife war die 40-Jährige bestens bekannt. Wie sich herausstellte, stand die Aggressorin erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,96 Promille.

Mehrere Auseinandersetzungen in Innenstadt - Mann schlägt mit Gipsarm zu

Eine gute Stunde später trat ein 25-jähriger Mann in der Heuwaagstraße grundlos gegen die Stoßstange eines vorbeifahrenden Taxis. Auch er wurde sofort tätlich, als der Taxifahrer ihn auf sein Fehlverhalten ansprach. Unvermittelt schlug der 25-Jährige dem Taxifahrer mit der Hand ins Gesicht. Da der Angreifer den Arm der Schlaghand eingegipst hatte, erlitt der Taxifahrer erhebliche Schmerzen. Auch in diesem Fall war der Angreifer alkoholisiert, einen Atemalkoholtest verweigerte er.

Wiederum eine Stunde später kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung in der Nürnberger Straße. Ein 11-jähriger Junge wurde hier aus einer Gruppe Gleichaltriger attackiert und erhielt dabei einen Faustschlag gegen den Kopf. Passanten griffen schlichtend ein, bis zu Eintreffen der Polizei waren die Angreifer verschwunden. Der 11-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung nur leichte Verletzungen.

Vorschaubild: © Jonathan Stutz/Adobe Stock (Symbolbild)