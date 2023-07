Erlangen: 39-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht von Freitag 07.07.2023 auf Samstag 08.07.2023 erlitt ein Mann bei einem Streit in Erlangen-Büchenbach Stichverletzungen. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde kurz darauf festgenommen.

Der 27-Jährige traf gegen 00:30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Am Europakanal auf einen 39-jährigen Mann und seinen ebenfalls 27-jährigen Begleiter. Die Männer gerieten daraufhin aus bislang ungeklärter Ursache zunächst verbal in einen Streit. Kurz darauf ging der 27-Jährige mutmaßlich unter anderem mit Faustschlägen auf den 39-Jährigen los. Der Mann steht außerdem im Verdacht, im weiteren Verlauf mit einem noch unbekannten, spitzen Gegenstand auf den 39-Jährigen eingewirkt zu haben, sodass dieser Stichverletzungen erlitt. Der Tatverdächtige rannte im Anschluss davon, konnte jedoch durch Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt im Rahmen einer Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 39-jährige Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Noch in der Nacht hat die Mordkommission der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den 27-Jährigen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich während des Tatgeschehens weitere Personen und somit potentielle Zeugen im Bereich des Tankstellengeländes aufgehalten haben. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

