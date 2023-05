Die Polizei hat gute Neuigkeiten zu einem Vermisstenfall aus Mittelfranken: Bereits seit Dienstag (25. April 2023) galt ein Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt als vermisst. Die Ermittler wandten sich daraufhin mit einer Fahndung und der Bitte um Zeugenhinweise an die Öffentlichkeit.

Der gesuchte Mann hatte am Nachmittag sein Wohnheim verlassen und war daraufhin nicht mehr zurückgekehrt. Die Suche nach ihm verlief zunächst erfolglos. Am Montagvormittag (8. Mai 2023) meldete das Polizeipräsidium Mittelfranken jedoch, dass er mittlerweile in der Nähe von Aurich, das in Niedersachsen liegt, wohlbehalten angetroffen wurde. Die Vermisstensuche gilt damit als widerrufen.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild