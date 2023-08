Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag (18. August 2023) an der A73 im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, kam es gegen 11 Uhr an der A73-Anschlussstelle Baiersdorf-Nord zum Zusammenstoß eines Lkw mit einem Fahrrad.

Laut aktuellem Ermittlungsstand war der Lastwagen auf der A73 in Richtung Bamberg unterwegs, nahm die Abfahrt der Anschlussstelle Baiersdorf-Nord und wollte nach rechts in die Kreisstraße ERH4 einbiegen.

Lebensgefahr nach Zusammenstoß - Radfahrer (80) auf der Kreisstraße ERH4 von Lkw erfasst

Dabei übersah der 44-jährige Lkw-Fahrer offenbar einen 80-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf der Kreisstraße aus Richtung Kersbach kam. Infolge der heftigen Kollision wurde der Radler schwer verletzt und schwebt nach derzeitigem Stand in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Ein Sachverständiger ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung des Unfallhergangs zur Unfallstelle gerufen worden und unterstützt dort die federführende Polizei Erlangen-Land, so die mittelfränkische Polizei. Der 44-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.