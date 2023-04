Von gleich zwei Autounfällen in Verbindung mit Baustellenbereichen auf der A3 berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen am Donnerstag (20. April 2023).

Zunächst verursachte ein 59-Jähriger einen Auffahrunfall, bei dem er in Fahrtrichtung Passau mit seinem Wagen innerhalb eines Baustellenbereichs in das Heck eines fahrenden Sattelzugs prallte. Die genaue Unfallursache konnte laut Polizeiangaben nicht geklärt werden.

Gleich zwei Unfälle in Baustellenbereich auf der A3 - Gesamtschäden jenseits der 50.000 Euro

Der 59-Jährige zog sich beim Zusammenstoß "mittelschwere Verletzungen" zu und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand bei dem ersten Unfall ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Ein deutlich höherer Schaden war das Ergebnis des zweiten Unfalls, der sich kurz nach Mitternacht in der Nacht von Mittwoch (19. April 2023) auf Donnerstag (20.) ereignete.

Ein 29-Jähriger war mit einem Kleintransporter nahe der Rastanlage Aurach-Nord in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als er einen Stau innerhalb des dortigen Baustellenbereichs übersah. Trotz eines Ausweichversuchs konnte er den Zusammenprall mit einem Sattelzug nicht verhindern.

Trotz dessen, dass der Unfallverursacher laut Polizeiangaben mit "hoher Geschwindigkeit" unterwegs war, blieb er unverletzt. Es entstand allerdings ein immenser Sachschaden in Höhe von etwa 38.000 Euro. Darüber hinaus musste die A3 für anschließende Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Vorschaubild: © Hanns Friedrich