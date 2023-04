Auf der A3 kam es zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West in Richtung Passau am Donnerstag (20. April 2023) um 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Vor einer dort gelegenen Baustelle staute sich der Verkehr wegen Fahrbahnreduzierung.

Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr laut Verkehrspolizeiinspektion Erlangen ein 51-jähriger Autofahrer auf das Auto einer 59-Jährigen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt und mussten durch Abschleppfirmen weggebracht werden. Der Unfallverursacher kam mit schweren, allerdings nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Unfall mit schwer verletztem Fahrer - Einsatz von Rettungshubschrauber auf A3

Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn zeitweise in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die 59-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung musste ein Fahrtstreifen in Richtung Passau bis etwa 22.00 Uhr gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Höchstadt an der Aisch und Gremsdorf unterstützten die Einsatzkräfte bei den Absperrmaßnahmen.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild