Doppelunfall endet mit hoher Schadenssumme: In den frühen Morgenstunden des Sonntags (16. April 2023) hat ein Autofahrer auf der A3 bei Erlangen gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht - sich jedoch nicht um die Folgen gekümmert. Die Polizei konnte ihn trotzdem schnappen, da Teile des Wagens an der Unfallstelle zurückblieben.

Zunächst wurde der Polizei um 6.10 Uhr gemeldet, dass auf Höhe Erlangen ein Fahrzeug in Schlangenlinien in Richtung Würzburg unterwegs sei. Kurz darauf geriet das Fahrzeug zwischen Erlangen-Frauenaurach und Erlangen-Dechsendorf in die Außenschutzplanke. Obwohl dabei sowohl die Schutzplanke und als auch das Auto beschädigt wurden, setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort, wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen am Montagvormittag mitteilte.

Autofahrer baut Unfall auf A3 bei Erlangen - Ladung verloren

Kurze Zeit später wurde wieder ein Verkehrsunfall auf der A3, nun aber in Fahrtrichtung Regensburg, gemeldet. Zwischen Erlangen-Tennenlohe und Nürnberg-Nord war hinter einem Zugfahrzeug der Anhänger mitsamt seiner Ladung, einem Pkw, umgekippt. Der Fahrer gab an, dass er von einem anderen Verkehrsteilnehmer geschnitten und touchiert wurde. Durch den Zusammenprall mit dem Gespann sei er ins Schlingern gekommen und der Hänger sei umgekippt.

Der Verursacher hatte allerdings sein vorderes Kennzeichen am Unfallort verloren. So konnte schnell festgestellt werden, dass er für beide Unfälle verantwortlich war. Der 32-Jährige konnte dann auch an seiner Wohnanschrift in der Oberpfalz angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Verletzt wurde bei den beiden Unfällen niemand.

Vorschaubild: © burdun/Adobe Stock (Symbolfoto)