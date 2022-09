21-jähriger Mann befuhr mit seinem Wagen die linke Fahrspur. Kurz nach der Anschlussstelle Erlangen-Nord geriet das Auto jedoch ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um 90 Grad und kollidierte mit der Fahrzeugfront mit der Außenschutzplanke.

Anhalten und die Polizei rufen, das wollte der Mann aber nicht: Nach der Kollision setzte er seine Fahrt in Richtung Bamberg fort. Hierbei verlor das Auto Treibstoff, Öl und Fahrzeugteile. An der Anschlussstelle Forchheim Nord fuhr der Unfallfahrer von der Autobahn ab und hielt an. Er und ein Mitfahrer flüchteten zu Fuß von dem beschädigten Auto in Richtung Forchheim.

Auto fällt nach Crash auseinander - 21-Jähriger setzt Fahrt einfach fort

Durch einen unbeteiligten Zeugen lag eine detaillierte Beschreibung der beiden Flüchtigen vor. So konnten beide nach kurzer Fahndung in Forchheim festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von rund 1,40 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Den jungen Mann erwartet aber auf jeden Fall ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Aus der Region: An Bushaltestelle bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt - Polizei fahndet nach Schläger in Erlangen