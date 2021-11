Sperrung wegen Bauarbeiten auf A3: Ab Montag, den 29. November, bis voraussichtlich Freitag, den 3. Dezember 2021, ist die St 2240 nördlich von Klebheim bis zur Kreuzung Hesselberg/Buch/Neuhaus für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der A3. Eine überörtliche Umleitung über Gremsdorf – Höchstadt/Aisch – Weißendorf – Großenseebach ist eingerichtet, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Aufgrund der Vollsperrung können die VGN-Linien 203 und 246 sowie der Grundschulbus Richtung Hannberg nicht wie gewohnt verkehren. Für die VGN-Linien 203 und 246 wird daher ein Shuttleverkehr zwischen Klebheim und Niederlindach eingerichtet.

Der Shuttlebus für die Linie 203 bringt die Fahrgäste, die von Erlangen kommen direkt nach Ankunft in Niederlindach nach Klebheim. Der Shuttlebus von Klebheim nach Niederlindach fährt immer 5-10 Minuten vor der eigentlichen Abfahrt der Linie 203, so dass der Bus der Linie 203 in Niederlindach erreicht werden kann. Die genauen Zeiten des Shuttlebusses können auf der Homepage des Landratsamtes unter „Aktuelle Meldungen“ entnommen werden.

Der Shuttlebus für die Linie 246 fährt um 07:02 Uhr von Klebheim nach Niederlindach. Von Niederlindach nach Klebheim verkehrt dieser um 11:55 Uhr, 13:42 Uhr, 16:15 Uhr und 17:36 Uhr. Der Grundschulbus Richtung Hannberg verkehrt ab Klebheim um 07:30 Uhr. Von der Schule in Hannberg Richtung Klebheim verkehrt der Bus um 11:35 Uhr, 12:35 Uhr und 13:20 Uhr.

Die Fahrten beginnen und enden an den bekannten öffentlichen Bus-Haltestellen in Klebheim. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten.