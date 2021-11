Baiersdorf: Bürgermeister Andreas Galster tritt nach Verkehrsunfall in den Ruhestand

tritt in den Ruhestand Im Dezember 2019 erfasste ihn ein Auto und schleifte ihn mehrere Meter mit

und Er erlitt damals massive Kopfverletzungen , doch sein Gesundheitszustand besserte sich

, doch sein besserte sich Das Amt des Bürgermeisters kann Galster jedoch nicht mehr bekleiden - Neuwahlen wohl im Frühjahr

Baiersdorfs Erster Bürgermeister Andreas Galster erlitt Mitte Dezember 2019 einen schweren Verkehrsunfall. Zwar erholte er sich wieder, doch dienstfähig sei er nicht mehr geworden, informiert die Stadt Baiersdorf aktuell in einer öffentlichen Mitteilung auf ihrer Webseite.

Baiersdorfs Bürgermeister Galster tritt in den Ruhestand - Fast 20 Jahre im Amt

Der damals 57-Jährige wollte an jenem schicksalhaften Dezembertag vor knapp zwei Jahren Fotos von den Abschlussarbeiten der Straßensanierung an der Hauptstraße machen, als ihn ein Auto erfasste und mehrere Meter mitschleifte. Mit schweren Kopfverletzungen musste er auf einer Intensivstation behandelt werden. Sein Zustand besserte sich zwar, doch in sein Amt konnte er nicht zurückkehren.

Baiersdorfs Zweite Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer gab in der November-Stadtratssitzung unlänhst bekannt, dass Galster zum 1. Dezember 2021 in den Ruhestand tritt, berichtet die Stadt. Ehrhardt-Odörfer sowie die Dritte Bürgermeisterin Dorothea Neubauer übernehmen demnach bis zu den Neuwahlen im Frühjahr 2022 die Aufgaben des langjährigen Stadtoberhauptes.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt werde das genaue Datum noch evaluieren, heißt es aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters. "Die Stadt wird Herrn Galster einen gebührenden Abschied organisieren. Aufgrund der momentanen Situation wird dies aber in naher Zukunft leider nicht möglich sein. Aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben", schreibt die Stadt weiter.

Stadt Baiersdorf dankt langjährigem Stadtoberhaupt

Fast 20 Jahre lang habe sich Galster an der Spitze des Rathauses für Baiersdorf engagiert. Erstmals wurde er 2000 zum Stadtoberhaupt gewählt. In den Jahren 2006, 2012, und 2018 wurde er jeweils wiedergewählt. Die Stadt Baiersdorf dankt Andreas Galster auf ihrer Webseite "für sein immerwährendes Engagement für die Stadt, seine Bürgerinnen und Bürger."