Der andauernde Starkregen hat im Aischgrund für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) war die Laufer Mühle über Tage hinweg von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen des "Jahrhunderthochwassers" musste die Therapieeinrichtung für Suchtkranke evakuiert werden. "Jetzt schaut es bei uns so aus wie in der Nachkriegszeit", schildert Leiter Michael Thiem inFranken.de die verheerende Tragweite des Unwetters.

"Jahrhunderthochwasser" in Adelsdorf: Laufer Mühle meldet Rekordwert - "Jetzt haben wir verloren"

Die Wassermassen bahnten sich am vergangenen Samstagvormittag (10. Juli 2021) binnen kürzester Zeit ihren Weg auf das Grundstück des Therapiezentrums. "Innerhalb einer Stunde ist das Wasser um einen Meter gestiegen", hält der Einrichtungsleiter fest. "Das war natürlich die ganz kritische Marke - wo klar war: Jetzt haben wir verloren. Das wird gleich alles gnadenlos überschwemmt sein."

Schuld daran sei nicht zuletzt die "ungünstige" geografische Lage der Adelsdorfer Einrichtung. "Die Laufer Mühle liegt ganz einfach am tiefsten Punkt des Landkreises", erklärt Thiem. "Und Wasser fließt nach unten." Der Höchststand wurde schließlich am Nachmittag erreicht. "Da hatten wir um 15 Uhr einen Wasserstand von 6,12 Meter - und ab 6,10 Meter spricht man von einem Jahrhunderthochwasser"

Der Leiter des Therapiezentrums hat ein derartiges Hochwasser in seinen mehr als drei Jahrzehnten Berufstätigkeit noch nicht erlebt. "Uns gibt es als suchttherapeutische Einrichtung 31 Jahre. In dieser Zeit gab es sechs Hochwasser - aber nicht in diesem Ausmaß." Das letzte Hochwasser ereignete sich 2013 - höchster Pegel damals: 5,86 Meter.

"Psychische Belastung": 15 Patienten verlassen vorsorglich Einrichtung

Trotz zwischen den Türen errichteter Aluminium-Barrikaden bahnte sich das Hochwasser seinen Weg ins Innere des Therapiezentrums. Sämtliche Gebäudeteile seien betroffen, berichtet Einrichtungsleiter Thiem. "Wir haben streckenweise 80 Zentimeter Wasserstand in den Innenräumen gehabt." Am Samstagabend verschaffte sich Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber mit dem Chef des Wasserwirtschaftsamtes, Ulrich Fitzthum, vor Ort selbst ein Bild von der Lage.

Insbesondere für die Patienten stellt der aktuelle Ausnahmezustand "eine Stresssituation" dar. "Das ist natürlich auch eine psychische Belastung", sagt Zentrumsleiter Thiem. Die 15 Bewohner, die in den ursprünglichen Räumlichkeiten der Laufer Mühle lebten, verließen demnach bereits am Freitag (9. Juli 2021) vorsorglich die Einrichtung. Sie müssen seitdem auf Feldbetten übernachten. Diese befinden sich im Neubau der Einrichtung, der "glücklicherweise vom Hochwasser verschont geblieben ist".

Anderenfalls hätten 50 weitere Patienten, die in der "geschlossenen Abteilung" untergebracht sind, gerettet werden müssen, betont der Leiter. "Das wäre dramatisch gewesen." Sowohl Feuerwehren als auch das THW seien diesbezüglich jedoch vor Ort gewesen und hätten in diesem Fall schnell eingreifen können.

Hochwasser hinterlässt "erhebliche Schäden" - Schafe, Gänse und Hühner gerettet

Auch die zu Therapiezwecken eingesetzten Tiere - Schafe, Gänse und Hühner - mussten umgesiedelt werden.

Mobile Werkzeuge wie Elektrogeräte, Gartenfräsen oder Bäckereimaschinen, die in der Laufer Mühle für die Arbeitstherapie benötigt werden, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Dennoch habe das Unwetter "erhebliche Schäden" verursacht. "Die Heizung, die dann ungefähr einen halben Meter im Wasser stand, konnte natürlich nicht ausgebaut werden", sagt Thiem. Auch die festinstallierten industriellen Waschmaschinen und Trockenanlagen fielen den Wassermassen zum Opfer. "Die sind dann einfach nicht zu retten."

Das Gröbste scheint derweil überstanden zu sein. "Die Lage hat sich inzwischen etwas entspannt", berichtet der Leiter der Laufer Mühle. Er betont jedoch zugleich: "Das Hochwasser geht allerdings langsamer zurück, als es gekommen ist." Auf dem knapp zehn Hektar umfassenden Areal der Einrichtung sammelt sich Thiem zufolge gegenwärtig noch immer Treibholz. "Das riecht natürlich auch entsprechend modrig."

Therapeutischer Bereich "auf Notbetrieb" - Schadensausmaß noch immer ungewiss

Die Hauptzufahrt zum Adelsdorfer Therapiezentrum ist Thiem zufolge noch immer nicht passierbar. "Aktuell haben wir die Situation aber wieder einigermaßen im Griff", konstatiert er. Sofern nicht erneut Starkregen einsetzt, rechnet der Einrichtungsleiter zum kommenden Wochenende hin mit der Wiederbelegung des Wohnhauses. Das Wichtigste sei nun, dass die Menschen wieder "in ihren gewohnten Wohnraum" zurück könnten.

Der therapeutische Bereich laufe "auf Notbetrieb", weil im Moment noch die unzähligen Schäden innerhalb der Einrichtung behoben werden müssten. "Die Wände sind innen feucht, die Tapeten lösen sich." Welchen Gesamtschaden das "Jahrhunderthochwasser" der Laufer Mühle hinterlassen hat, ist zum jetzigen Stand noch ungewiss. "Das kann man noch überhaupt nicht schätzen."

"Wir schauen gerade, dass wir Wasserleitungen und Heizungen bis dahin wieder zum Laufen kriegen. Das sind jetzt die Aufgaben, die sich uns stellen." Seine Zuversicht hat der langjährige Leiter der Laufer Mühle trotz der verheerenden vergangenen Tage indes nicht verloren. "Wir müssen damit leben. Und ja, wir kriegen das hin."

