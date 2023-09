Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in folgender Pressemeldung mitteilt, sind aufgrund von notwendigen Bauarbeiten am Nahwärmenetz ab Montag, 11. September 2023, die Erlanger Straße und die Höchstadter Straße (ERH 16) in Adelsdorf gesperrt:

An der Kreisstraße entsteht zudem ein neuer Radweg. Die Höchstadter Straße ist bis voraussichtlich Dienstag, den 30. November 2023, von Hausnummer 34 bis 44 für den Gesamtverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Erlanger Straße ist bis zur Hauptstraße für den Gesamtverkehr etappenweise gesperrt. Diese Maßnahme dauert bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Dezember 2023, an. Umleitungen sind eingerichtet. Von den Sperrungen sind die Regionalbuslinien 246, 247 und 205 betroffen. Die Haltestelle „Schafgasse“ wird in die Straße „Am Sportplatz“ verlegt (Linie 246 und 205). Für die Haltestelle „Marktplatz“ wird ein Ersatzhalt in der „Aischer Straße“ aufgestellt (Linien 246, 247 und 205).

Weitere Änderungen bei der Linie 247

Im Zeitraum der Vollsperrung der Höchstadter Straße muss die Buslinie 247 über die Industriestraße umgeleitet werden. Aufgrund der gleichzeitig halbseitigen Sperrung, ebenfalls in der Höchstadter Straße von Hausnummer 31 bis 34, muss zusätzlich die Haltestelle „Dr. Soldan“ auf Höhe Hausnummern 26 und 27 bis einschließlich 31. Oktober 2023 verlegt werden. Diese Verlegung betrifft auch die Linien 246 und 205.

Wegen der Sperrung in der Erlanger Straße kann die Haltestelle „Am Reuthsee“ nicht bedient werden. Zum Ein- und Aussteigen dient die nächstgelegene Haltestelle „Evangelisches Gemeindezentrum“. Auch die Haltestelle „Uttstadt“ muss entfallen. Diese wird an die Verbindungsstraße Aisch – Lauf verlegt. Ebenfalls entfällt die Haltestelle „Schafgasse“. Auch der Ersatzhalt „Am Sportplatz“ kann von der Linie 247 nicht bedient werden. Hier ist die bestehende Haltestelle „Oesdorfer Weg“ zu benutzen.

Sonderfall bei der Linie 205

Für die Fahrten der Linie 205 über Aisch und Medbach ist die Ersatzhaltestelle in der Straße „Am Sportplatz“ benutzen, da der Ersatzhalt „Marktplatz“ umlaufbedingt nicht angefahren werden kann.