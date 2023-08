Wie die Stadt Erlangen in folgender Pressemeldung mitteilt, muss im Rahmen der Fahrbahndeckenerneuerung der A 73 in Richtung Bamberg die Ausfahrt Erlangen-Zentrum in der Zeit vom Freitag, 25. August, 6:00 Uhr, bis Mittwoch, 30. August, 6:00 Uhr gesperrt werden:

Die Umleitung erfolgt über die vorhergehende Ausfahrt Erlangen-Bruck und weiter über die Bedarfsumleitung U43 (Paul-Gossen-Straße, Äußere Brucker Straße, Am Ehrenfriedhof, Münchener Straße).

Weitere Informationen zur Baumaßnahme und weiteren Sperrungen von Teilen der Autobahn gibt es auf der Internetseite der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes (Nordbayern): www.autobahn.de/nordbayern.