Immer wieder ist die A3 Schauplatz von Unfällen. Zuletzt kam es in Bereich einer Baustelle zu einem heftigen Zusammenstoß. Ein Fall aus der Nacht vom Sonntag auf den Montag (12. auf 13. März 2023) blieb glücklicherweise ohne Unfall.

Wie die Verkehrspolizei Erlangen meldet, war der Fahrer eines Kleinbusses auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Da er augenscheinlich zwei Kinder ungesichert im Fahrzeug hatte, wurde er um 1.50 Uhr mit seinem VW-Bus von einer Streife der Verkehrspolizei Erlangen am Parkplatz "Weißer Graben" angehalten. Doch mit der Kontrolle stellten die Beamt*innen weitere interessante Details fest.

Polizei stellt 182 Zigarettenschachteln fest: Baby lag ungesichert auf dem Rücksitz

Im Auto sitzend beziehungsweise liegend fand die Polizei komplett ungesichert die Kinder des Mannes vor - ein Kleinkind und ein Säugling. Bei einem Unfall hätten sie so keine Chance gehabt. Bei der Aufnahme der Personalien zeigte sich zudem, dass gegen den 38-Jährigen auch noch ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung bestand.

Grund dafür war die Einfuhr von unversteuerten Zigaretten. Und auch im VW-Bus fanden die Beamt*innen wieder unversteuerte Zigaretten. Insgesamt 182 Schachteln wurden im Fahrzeug in dieser Nacht sichergestellt.

Das Bußgeld für die nicht gesicherten Kinder konnte laut Polizeibericht noch vor Ort gezahlt werden. Für den Haftbefehl reichte das Geld allerdings nicht. Deshalb zahlte eine Bekannte bei der Polizei in

Rheinland-Pfalz stellvertretend die Geldstrafe in vierstelliger Höhe ein, damit der Mann nicht in Haft musste. Die aufgefundenen Zigaretten wurden einbehalten und erneut ein Strafverfahren

eingeleitet. Die Fahrt konnte fortgesetzt werden, nachdem die Kinder ordentlich gesichert waren.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild