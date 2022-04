Höchstadt 19.04.2022

Zeugensuche

Bus zum Anhalten gezwungen: Fahrgäste bedrohen Fahrer bei Höchstadt mit Schusswaffe

Nach einem Vorfall in einem Linienbus, der gerade auf der A3 in Mittelfranken unterwegs war, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei männliche Fahrgäste hatten am Samstagabend plötzlich mit einer Waffe gedroht und zum Anhalten gezwungen.