Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (15. Februar 2023) auf der A3 bei Erlangen in Fahrtrichtung Würzburg ereignete.

Die Polizei berichtet: Um 21.15 Uhr Mittwochabends war ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einem Baustellenbereich auf der A3 bei Erlangen auf der linken Fahrspur unterwegs. Nach Angaben von Zeugen fuhr er dabei mit massiv überhöhter Geschwindigkeit, was letztendlich auch die Ursache sein dürfte, warum er zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Frauenaurach und Erlangen-West die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Autofahrer prallt in Schutzplanke und gerät zwischen einen Sattelzug

In der Folge prallte er in die Außenschutzplanke der Fahrbahn und geriet durch die Wucht des Aufpralls noch zwischen die Schutzplanke und einen Sattelzug.

Der 29-Jährige kam im Anschluss mit schweren Verletzungen in eine Klinik. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die getroffene Außenschutzplanke wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und aus ihrer Verankerung gerissen. Deshalb musste in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen die rechte Fahrspur gesperrt werden. Mit ihrer Freigabe rechnet die Polizei erst wieder um die Mittagszeit am Donnerstag (16. Februar 2023).