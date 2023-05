A3 bei Erlangen: Autobahn-Ausfahrt gesperrt - sechsspuriger Ausbau erfordert Maßnahme

Sperrung auf der A3: "Der Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen stellt auch regional eine der wichtigsten Verkehrsadern Nordbayerns dar", heißt es auf der Webseite der Autobahn GmbH. Dieser Abschnitt wird deshalb derzeit sechsspurig ausgebaut.

Zur Anpassung der Ausfädelungsspur an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach - Richtung Frankfurt am Main - muss die Ausfahrtrampe der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach von Donnerstag (11. Mai 2023), circa 21 Uhr, bis voraussichtlich Freitag (12. Mai 2023), circa 6 Uhr, gesperrt werden. Darüber informiert die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung. Es gilt "erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle".

1,5-Milliarden-Ausbau führt zu Ausfahrt-Sperrung auf A3 bei Erlangen

Der 76 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Kreuz Biebelried und der Main-Donau-Kanalbrücke ist Teil der "Neuen Generationen" von Projekten in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP), heißt es auf der Seite der Autobahn GmbH weiter.

"Für die gesamte Strecke mit Ausbaukosten von etwa 1,5 Milliarden Euro erfolgte der Zuschlag am 17. Februar 2020. Das A3-Projekt ist das größte ÖPP-Infrastrukturprojekt, welches bisher in Deutschland beauftragt wurde. Es hat einen Kostenumfang von insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro."

Die Fertigstellung des Autobahnausbaus ist für Ende 2025 vorgesehen. Von Fuchsberg bis östlich von Geiselwind wurde die A3 bereits bis 2018 konventionell sechsspurig ausgebaut.