Wegen Bauarbeiten für den sechs streifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen, wird die Anschlussstelle Erlangen-West sowie die an dieser Stelle über die Autobahn führende Straße umgebaut und an die veränderte Breite angepasst. Das teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Daher wird die über der Autobahn verlaufende Straße zwischen der ERH 14 und der Anschlussstelle Erlangen West ab Montag (01. August 2022) um etwa 8.00 Uhr voraussichtlich bis Freitag (12. August 2022) um etwa 14.00 Uhr zwei Wochen voll gesperrt.

A3 überquerende Straße bei Erlangen-West voll gesperrt: Ausfahren in Richtung Heßdorf nicht möglich

Die Umleitung in Fahrtrichtung Erlangen erfolgt ab Heßdorf über Weisendorf und Herzogenaurach zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach. Die Umleitung in Richtung Heßdorf erfolgt ab Dechsendorf via Neuhaus und Niederlindach nach Heßdorf. Währenddessen ist die Zufahrt zur Anschlussstelle Erlangen-West und zum Gewerbegebiet Heßdorf frei. Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr können die Baustelle im Notfall über ein eigens hierfür erstelltes Provisorium befahren.

Aufgrund der Sperrung der Straße ist die Ausfahrt an der Anschlussstelle Erlangen-West in Richtung Heßdorf nicht möglich. Verkehrsteilnehmern, die auf der A3 mit Fahrtziel Heßdorf unterwegs sind, wird empfohlen, die Autobahn an der Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu verlassen und der U17 in Richtung Heßdorf zu folgen. Die Ausfahrten an der Anschlussstelle Erlangen-West in Richtung Erlangen können hingegen genutzt werden.

Die A3 Nordbayern GmbH dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.