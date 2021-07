Tambach vor 35 Minuten

Überschwemmung

"Sensationelle Unterstützung": Wildpark Schloss Tambach kann nach Überflutung wieder öffnen

Erst am 22. und 23. Juni musste der Wildpark Schloss Tambach wegen der Zerstörung durch ein Unwetter geschlossen bleiben. Am Freitag hat es den Wildpark noch schlimmer erwischt. Eine Welle der Hilfsbereitschaft sorgte dafür, dass der Park schon am Wochenende wieder öffnen konnte.