Blick in die Wartehalle des Coburger Bahnhofs: Barrierefrei über eine lange Rampe geht es in Coburg in die renovierte Wartehalle mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, Bahnhofsbuchhandlung, Einkaufsbereich, Info-Schalter und EC-Geldautomat. Alle Bahnsteige sind per Fahrstuhl erreichbar.Foto: Jochen Berger