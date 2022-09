Ein 68-jähriger Radfahrer ist am Samstagmittag (17. September 2022) in Weitramsdorf im Landkreis Coburg von einem nicht angeleinten Hund dreimal in den linken Arm gebissen worden.

In einem Waldgebiet in der Nähe der Hofmannsteiche traf der Radfahrer um 12.45 Uhr auf eine 59-jährige Frau samt ihres Schäferhundes. Die Hundehalterin verlor in der Folge offenbar die Kontrolle über den Hund, der dann den Radfahrer angriff.

Nach der Beißattacke tauschten der Radfahrer und die Hundehalterin ihre Personalien aus. Am Sonntagmorgen erstattete der geschädigte 68-jährige Fahrradfahrer Anzeige gegen die Hundehalterin, teilte die Polizeiinspektion Coburg mit.

Die Coburger Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und ermitteln jetzt gegen die 59-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung.