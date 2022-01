Nachdem bereits bekannt wurde, dass die für den 6. Februar geplante Premiere von Richard Wagners "Walküre" auf den 27. März verschoben wird, sind nun zusätzliche Anpassungen notwendig geworden.

Richtlinien der Unfallkasse erfordern Anpassung des Hygienekonzepts für die Mitarbeitenden

Der Anlass sind verschärfte Aufführungs- und Probenbestimmungen, die das Landestheater nach den Vorgaben der Unfallkasse umsetzt. Auslöser ist die aktuelle Infektionslage in der Region. "Natürlich folgen wir diesen Richtlinien der Unfallkasse", erklärt Kaufmännischer Direktor Fritz Frömming auf Nachfrage. Schließlich gehe es dabei um das wichtige Thema Arbeitsschutz und konkret um "eine Anpassung des Hygienkonzepts" zum Schutz der Mitarbeitenden. Für das Landestheater bedeutet das nach eigener Darstellung, dass "ab sofort alle Produktionen wieder mit Abstand geprobt und gespielt werden." Betroffen davon sind besonders die Ballette sowie Vorstellungen mit großem Orchester. Weil der Platz im Orchestergraben begrenzt ist, sind Aufführungen mit großen Besetzungen vorübergehend nicht möglich.

Deshalb entfallen die Vorstellungen des Ballettabends "Der Nussknacker" am Samstag und Montag (10. Januar) sowie die Vorstellungen "Dis-Dancing"/"Jahreszeiten" am 21. Januar sowie am 4. Und 15. Februar.

Für die Besucher gelten weiterhin die seit Mitte Dezember aktuellen Hygieneregeln unter der Vorgabe der 2G-Plus-Regel. Für Besucher, deren Booster-Impfung mindestens 15 Tage zurückliegt, entfällt damit die Testpflicht.

Weitere Informationen zum Spielplan bietet zudem der regelmäßig aktualisierte Online-Spielplan des Landestheaters (www.landestheater-coburg.de/spielplan).