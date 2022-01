Der Grund dafür liegt in den aktuell gültigen Corona-Regeln. Als der "Verein" das Gastspiel des Vogler-Quartetts gemeinsam mit dem Saxofonisten Christian Segmehl plant, galt noch die strenge 25-Prozent-Regel bei der Maximalauslastung von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.

Unter diesem Aspekt bot sich das Kongresshaus Rosengarten an, dass bei maximal 25 Prozent Auslastung immerhin noch für deutlich mehr als 200 Besucher zugelassen ist. Seit wenigen Tagen gilt nun in Bayern die 50-Prozent-Regel, die der "Verein" an diesem Abend entsprechend nutzte, um mehr Besuchern den Zutritt gewähren zu könen, als zunächst erhofft.

Sie erlebten einen Abend zwischen Romantik und Jazz vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Vogler Quartett Seit 1985 verfolgt das in Ost-Berlin als Studenten-Quartett gegründete Ensemble in unveränderter Besetzung eine internationale Karriere: Konzerte in Europa, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland, zwei eigene Kammermusikreihen und die Leitung zweier Festivals, dazu Professuren und Meisterkurse. Das Vogler Quartett musiziert in der Besetzung mit Tim Vogler und Frank Reinecke (Violine), Stefan Fehlandt (Viola) und Stephan Forck Violoncello). Der Saxofonist Christian Segmehl ist Echo-Preisträger.

Saxofon Das Saxofon zählt zur Familie der Holzblasinstrumente, obwohl sein Korpus aus Metall gefertigt wird (versilbertes, vergoldetes oder lackiertes Messing). Erzeugt wird der Ton ähnlich wie bei der Klarinette mit Hilfe eines aufschlagenden Rohrblatts am Mundstück. Erfunden wurde das Instrument durch den Belgier Adolphe Sax (eigentlich Antoine Joseph Sax) im Jahr 1840 und im März 1846 in Frankreich patentiert.

