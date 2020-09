Urlaubsidee in Bad Rodach: Ein Bett im Boot

Nicht "Ein Bett im Kornfeld", wie Jürgen Drews einst sang, sondern: Ein Boot als Übernachtungsmöglichkeit, an Land und weitab nutzbarer Wasserflächen. Was sich zunächst wie eine Schnapsidee anhört, könnte in Bad Rodach bald Realität werden. In seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Ferienausschuss einen entsprechenden Bauantrag