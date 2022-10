Untersiemau: Schwerer Unfall auf Kreisstraße - Fahrerin überschlägt sich mit Auto

Rentnerin will Hasen ausweichen - und verliert Kontrolle über den Wagen

- und verliert Kontrolle über den Wagen Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden - selbstständig aus Pkw gerettet

Nach einem Überschlag mit ihrem Fahrzeug brachte der Rettungsdienst am Dienstagabend (25. Oktober 2022) eine 71-jährige aus Untersiemau mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme des Coburger Klinikums.

Untersiemau im Kreis Coburg: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Die Rentnerin sei um 19.25 Uhr mit ihrem VW auf der Kreisstraße CO 25 von Ziegelsdorf in Richtung Scherneck in Untersiemau unterwegs gewesen, als sie einem über die Straße laufenden Hasen ausweichen wollte, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Sie habe ihr Fahrzeug übersteuert und sei nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug habe sich im tieferliegenden Straßengraben überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben.

Die Unfallverursacherin habe sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können, so die Polizei. Die Feuerwehr Scherneck habe vor Ort die Unfallstelle abgesichert.

Das schwerbeschädigte Auto der Frau sei im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen worden. An dem Fahrzeug sei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro entstanden.

