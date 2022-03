Schwerer Unfall zwischen Neuses am Brand (Landkreis Coburg) und Mödlitz (Landkreis Kronach)

Gülle-Laster kommt in Kurve von Fahrbahn ab und überschlägt sich

kommt in Kurve von Fahrbahn ab und Eingeklemmter Fahrer (22) muss befreit werden

Am Samstagnachmittag (12. März 2022) wurde per Notruf ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuses am Brand (Landkreis Coburg) und Mödlitz (Landkreis Kronach) mitgeteilt, berichtet die Polizei. Der 22-jährige Fahrer eines Sattelzuges war mit seinem Gefährt in einer 90-Grad-Kurve von der Fahrbahn abgekommen.

Unfall mit Gülle-Laster: Fahrer mittelschwer verletzt

Bei dem Unfall überschlug sich der Gülle-Laster und blieb schließlich im angrenzenden Acker auf der Beifahrerseite liegen. Durch die Wucht des Aufpralls hatte sich das Fahrerhaus massiv deformiert. Der Fahrer war eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.

Der 22-jährige Mann hatte mittelschwere Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei. Er wird in einem Krankenhaus versorgt.

Entgegen ersten Befürchtungen hatte der Gülle-Laster nicht den größten Teil seiner Fracht verloren. Hinzugeeilte Landwirte pumpten die Gülle ab. Der Dieseltank wurde ebenfalls geleert. Mitarbeiter von Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt und Straßenbaubehörde überzeugten sich vor Ort davon, dass es zu keinen Umweltschäden gekommen ist.

Der ebenfalls anwesende Chef des Verunglückten kümmerte sich anschließend um die Bergung des total beschädigten Unfallfahrzeuges. Die Coburger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.