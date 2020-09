Spielfreude auf 52 Tonnen Sand

Die Arbeiten erstreckten sich über den ganzen August. 52 Tonnen Sand waren mit drei Lastwagen angefahren und per Schubkarre eingebracht worden. Nun sind alle sehr zufrieden. Denn im Rahmen der Aktion "5 für 500" der Initiative Rodachtal konnten sich die Sportler der Abteilung Beachvolleyball im TSV Bad Rodach einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Auf dem Terrain der ehemaligen Tennisanlage neben dem Sportplatz und neben dem Waldbad entstand in den Augustwochen ein Beachvolleyballplatz, der am Samstag mit einem kleinen Turnier sportlich eingeweiht wurde.