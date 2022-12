Eine Frau ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Oberfranken von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Dies gab das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung bekannt.

Die 78-Jährige sei am Freitagmorgen, dem 2. Dezember 2022, mit ihrem Rollator über den Parkplatz in Seßlach (Landkreis Coburg) gegangen, als sie frontal von dem Lastwagen erfasst worden sei. Die Coburger Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Seniorin frontal von Lastwagen überrollt - Fahrer fährt weiter

Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Seniorin beim Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus im Rettungswagen. Der 45-jährige Fahrer des Lastwagens sei zunächst weitergefahren, dann aber von der Polizei an den Unfallort zurückgeholt worden. Ob er den Unfall bemerkt hatte, war am Freitag zunächst unklar. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im Bereich von etwa 300 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizeiinspektion Coburg an der Unfallstelle. Insbesondere die Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeiinspektion Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.