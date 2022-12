Schwerer Verkehrsunfall auf B4: Fahrzeuge durch Aufprall in Scheune und Haltestelle geschleudert

Am Donnerstag (8. Dezember 2022) ist es gegen 18.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B4 in der Höhe Schleifenhahn im Landkreis Coburg gekommen. Dabei geriet ein Kleinwagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug, das in die Gegenfahrbahn gekommen war, in die Scheune eines dortigen Anwesens. Das zweite Fahrzeug wurde in eine Haltestelle geschleudert.

Die sechs Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Polizeiinspektion Coburg entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von gesamt ca. 37.000 Êuro. Beide mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle sowie zur Unterstützung der Polizei waren zahlreiche Feuerwehrleute der umliegenden Feuerwehren eingesetzt. Die Unfallstelle war für längere Zeit gesperrt.

Vorschaubild: © Polizeiabsperrung, Polizei, Einsatz, Polizeieinsatz, Krankenwagen, Notruf, Unfall Symbolfoto: SZ-Designs/Adobe Stock (88051771)