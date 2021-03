Gegen 14:30 Uhr kam es am Montag (15.03.2021) auf der A73 im Landkreis Coburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen stand ein Auto aus bislang unbekannten Gründen auf dem Standstreifen und wollte gerade wieder auf die Autobahn auffahren. Der Fahrer eines Transporters erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des Autos. In dem Auto befand sich eine Familie, darunter ein sieben und ein neun Jahre altes Kind, alle waren im Fahrzeug eingeschlossen. Foto: NEWS5/Ittig

+1 Bild