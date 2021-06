Nach den Pfingstferien wieder in die Schule: Das wird ab Montag (7. Juni 2021) für die Schüler wahr. Stadt und Landkreis Coburg teilten am Freitag, 4. Juni, unisono mit: "Da die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Coburg inzwischen stabil unter 165 liegt, findet von Montag an in allen Jahrgangsstufen und Schulformen Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt."

Was möglich ist, hängt von der Corona-Inzidenz ab. Allerdings sind bei Schulen andere Werte maßgeblich als für die sonstigen Lockerungen: Ab einer Inzidenz von 165 dürfen nur noch die Abschlussklassen in die Schulen kommen und die Schüler der vierten Jahrgangsstufe in den Grundschulen. Alle übrigen müssen in den Distanzunterricht.

Bei Inzidenzwerten zwischen 50 und 165 kann Wechselunterricht stattfinden oder Präsenzunterricht, wenn die Räume so groß sind, dass die Schüler 1,50 Meter Abstand halten können. In Sonnefeld wird zum Beispiel die Domäne genutzt, so dass dort die komplette Klasse zum Unterricht kommen kann. Wie der Wechselunterricht organisiert wird, darüber informieren die einzelnen Schulen die Familien direkt.

In der Stadt Coburg lag die Inzidenz am Freitag bei 46,3. Sobald die Inzidenz sieben Tage lang unter 50 war, können alle Schüler zurück in die Klassenzimmer. Das könnte für die Schulen in der Stadt Coburg frühestens am Donnerstag, 10. Juni, der Fall sein, vorausgesetzt, die Inzidenz in der Stadt bleibt in den nächsten Tagen unter 50.

Das gleiche gilt für die Schulen im Landkreis, denn auch dort lag die Inzidenz am Freitag erstmals wieder unter 50 - mit 49,6 nur wenige Punkte über der Stadt Coburg. Auch hier wäre damit frühestens am Donnerstag nächster Woche Präsenzunterricht für alle möglich.

Für die Schulen des Landkreises in der Stadt Coburg sind jedoch die Zahlen der Stadt maßgeblich. Wer eins der Coburger Gymnasien besucht, kann womöglich ab Donnerstag in den Präsenzunterricht, selbst, wenn der Inzidenzwert im Landkreis bis dahin wieder über 50 liegen sollte. Das gilt auch für die Schüler der Realschule CO II, weil diese sich im Stadtgebiet befindet. Wer dagegen Schüler des Arnold-Gymnasiums oder der Realschule in Neustadt ist, müsste im Wechselunterricht weitermachen, sofern im Landkreis die Inzidenz wieder steigen sollte. Stadt und Landkreis hätten zwar eine gemeinsame Regelung gewollt, aber die sei vom Kultusministerium nicht genehmigt worden, bedauert Norbert Anders, Leiter des städtischen Amts für Schulen, Kultur und Bildung.

Wie schon vor den Pfingstferien müssen sich die Schüler zweimal pro Woche testen (lassen), ob sie mit Sars-Cov-2 infiziert sind. Außerdem gilt ab Montag für alle Schüler ab der fünften Klasse während des gesamten Aufenthalts in der Schule Maskenpflicht.

Busse im Schulfahrplan

Unabhängig davon, ob Wechselunterricht oder vollständiger Präsenzunterricht, fahren die Coburger Schulbusse ab Montag, 7. Juni, wieder ganz normal mit allen Zusatzbussen. Darauf weisen die SÜC hin. In den Bussen müssen Schüler über 14 Jahre FFP2-Masken tragen. Schüler zwischen sechs und 14 Jahren müssen Community-Masken oder medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Das gilt auch für die Haltestellen. Die SÜC bitten außerdem alle Fahrgäste, die nicht terminlich gebunden sind, die Fahrzeiten des Schülerverkehrs zu meiden, damit die Busse nicht zu voll werden. Soweit erforderlich, wird die SÜC zusätzliche Fahrzeuge einsetzen.