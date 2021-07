Erstmals seit rund eineinviertel Jahren erlebte das Publikum in Coburg am Samstag wieder ein Live-Konzert mit großer Orchester-Besetzung. "Spanische Nacht" lautete das Motto bei der Begegnung der Coburger (Ex-)Generalmusikdirektoren. Denn der amtierende GMD Daniel Carter und sein Vorgänger Roland Kluttig teilten sich die Aufgabe am Dirigentenpult. Bei Kluttigs Auftritt gab es für den langjährigen Ex-GMD bereits zur Begrüßung Bravo-Rufe.

Offiziell hatten an diesem Abend unter Corona-Auflagen 500 Gäste mit personalisierten Tickets Einlass gefunden. Vor den Absperrgittern aber nutzten manche Zaungäste die Gelegenheit zum Kunstgenuss gleichsam im Vorbeigehen.

