Pressebericht der Polizei Coburg vom 02.04.2022

Nasenbeinbruch erlitten

COBURG. Kurz vor halb vier am frühen Samstagmorgen ging ein junger Mann in einem Tanzlokal im Steinweg auf die Tanzfläche. Urplötzlich erhielt er von einer unbekannten männlichen Person einen Schlag ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass die Nase des 26-Jährigen brach. Der Schläger war ca. 180 cm groß, hatte helle Haare und trug einen weißen Kapuzenpullover. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.

Führerschein gefälscht

COBURG. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend überreichte der 40-jährige Fahrer eines Nissan einen ausländischen Führerschein und ein Fantasiedokument, welches wohl als internationaler Führerschein herhalten sollte. Der Mann, der seit über fünf Jahren in Deutschland lebt, benötigt zum Führen von Kraftfahrzeugen einen deutschen Führerschein. Das Fantasiedokument und der augenscheinlich gefälschte afghanische Führerschein wurden sichergestellt.

Selbsternannter Graffiti-Künstler

COBURG. Als am Freitag, um 17.15 Uhr, der Zug von Nürnberg im Coburger Bahnhof einfuhr, sprang sofort nach dem Halt ein Mann aus dem Zug und begann unter den Augen anderer anwesender Fahrgäste, einen stehenden Zug auf Gleis 1 und die Bahnhofswände mit einer Spraydose zu besprühen. Bei der anschließenden Kontrolle der sofort informierten Polizeistreife, konnten die Beamten im mitgeführten Gepäck des Mannes noch weitere 12 Sprühdosen auffinden. In seiner anschließenden Vernehmung auf der Dienststelle gab der 41-Jährige an, in ganz Deutschland unterwegs zu sein, um Graffitis zu üben. Es stellte sich außerdem heraus, dass gegen den „Künstler“, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, zwei Aufenthaltsermittlungen einer Staatsanwaltschaft wegen begangener Straftaten offen sind. Im Anschluss an seiner Vernehmung konnte der alkoholisierte Mann die Dienststelle verlassen.

Der Sachschaden am Zug und Bahnhofsgebäude wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die den „Künstler“ beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

