Peter Stenglein brilliert als meisterlicher Bach-Interpret in Coburg

Eigentlich sollte am Erntedankfest dieses Jahres ein Jubiläumskonzert zum 150. Bestehen der Kantorei von St. Moriz stattfinden. Leider musste es wie so vieles in diesen Corona-Zeiten abgesagt werden. 2020 ist ja eigentlich ein "Beethoven-Jahr", aber der Meister wird verzeihen, wenn stattdessen ein Bach-Konzert veranstaltet wurde, hat er doch selbst verkündet: "Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen wegen seines unendlichen, unerschöpflichen Reichtums an Tonkombinationen und Harmonien".