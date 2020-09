Perspektive fürs Schloss

3,67 Millionen Euro brutto: Diese Zahl nannte Architekt Veit Huber (Bamberg) am Ende seines gut 45-minütigen Vortrags am Dienstag vor dem Seßlacher Stadtrat . So viel würde es kosten, das Heilgersdorfer Schloss zu sanieren und eine neue Nutzung zu ermöglichen. Hubers Vorschlag: Im Obergeschoss einen Co-Working-Space einrichten, wo Hochschulabsolventen oder Firmengründer arbeiten können. Mit "Arbeiten in schöner Umgebung" könnten junge Talente motiviert werden, hier zu bleiben. "Wenn in drei Jahren nur einer eine Firma gründet und sich hier ansiedelt - eine bessere Wirtschaftsförderung kann es nicht geben", sagte Huber.