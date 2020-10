Ohne Spatenstich geht es nicht: Baustart des Globe Theaters in Coburg

Die Präsidentin bittet deshalb die Stadtführung im Wesentlichen darum, der Hochschule das gesamte übrige Areal zur Verfügung zu stellen. Außerdem solle die Resolution zur Unterstützung der Haushaltsanmeldungen der Hochschule so früh wie möglich beschlossen werden - "als politisches Signal der Rückendeckung seitens der lokalen Politik und Wirtschaft ".

Die Hochschule Coburg verfolge an diesem Areal das klare Ziel, neben dem Campus Friedrich Streib und dem Campus Design einen weiteren Campus der Hochschule am Standort Coburg entstehen zu lassen. Für ihre künftige Entwicklung werde die Hochschule Flächen von rund 25000 Quadratmeter benötigen, schreibt Fritze. Die beiden Campi Friedrich Streib und Design könnten dies nur zum Teil leisten. "Das dringend benötigte MINT-Quartier am Standort Coburg, in dem drei inzwischen rasant gewachsene und forschungsstarke Technikfakultäten untergebracht sind, fordern beispielsweise schon eine Fläche von ca. 16000 Quadratmetern", so Fritze.

Auch in Planung: Ein dritter Hochschul-Campus

Michael Stoschek begrüßt das. "Nun wollen wir hoffen, dass das gesamte Gelände dem Nutzen zugeführt wird, den Professor Ackers schon 2009 beschrieben hat. Damals hatte er erklärt, dass innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte auf diesem Gelände eine Stätte für Bildung, Design, Startup-Unternehmen, also für die so wichtige Zusammenarbeit zwischen Studenten und Wirtschaft entstehen soll. Das wäre ganz wichtig, damit die jungen Leute auch nach ihrer Ausbildung in Coburg bleiben und der Wirtschaft zur Verfügung stehen."