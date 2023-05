Obdachloser wohnt am Coburger Bahnhof: Passanten bemängeln Müll - Stadt lässt ihn bleiben

Coburg: Bahnhofsunterführung neues Zuhause von Obdachlosem

Passanten bemängeln Sauberkeit - "Scherben, Hundekot und Dreck"

bemängeln Sauberkeit - "Mann will nicht": Stadt äußert sich zum Hintergrund

Stadt Obdachloser soll bleiben dürfen - "müsste schon etwas vorfallen"

Der neugestaltete Coburger Bahnhof erhielt vergangenes Jahr unter anderem wegen seiner "einzigartigen Atmosphäre" den Titel "Bahnhof des Jahres 2022". Er sei ein "Schmuckstück" mit Wohlfühlatmosphäre, schrieb damals das Bündnis "Allianz pro Schiene". Seit mehreren Wochen fühlt sich hier auch ein Mann ohne festen Wohnsitz spürbar wohl. Eine Frau sprach dieses Thema kürzlich in einer lokalen Facebook-Gruppe an - sie sei "extrem erschrocken" und berichtet von Vermüllung. Bei der Stadt sieht man die Sache etwas anders - und sich selbst in den Möglichkeiten beschränkt.

"Finden es auch nicht schön": Stadt Coburg machte Obdachlosem mehrfach Umzugsangebote

"Es macht mir überhaupt nichts aus, dass hier ein Obdachloser wohnt. Er braucht ein Dach über dem Kopf. Aber überall lagen kaputte Flaschen, anderweitige Scherben, Hundekot und Dreck", schreibt die Frau. Dieser Zustand sei nur vorübergehend gewesen, wie hingegen ein anderer Nutzer schreibt und auch Stadtsprecher Louay Yassin wisse nichts "von extremer Vermüllung", sagt er gegenüber inFranken.de. Der Mann habe dort seine Matratze, Gepäck und Essen. Nahrung und Trinken komme sogar hauptsächlich von den Passant*innen selbst. Yassin betont damit, dass sein Aufenthalt damit auch von manchen unterstützt werde.

Geschützt von Kälte und Witterung sei der Mann in der Unterführung zudem sicher vor nächtlichen Gefahren, da die Bahn den Bereich nachts während der Pause des Zugverkehrs versperre. Yassin könne aber den Unmut mancher Menschen verstehen: "Wir finden es auch nicht schön und haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir mit dem Herrn verfahren können." Die Unterführung sei städtischer Grund und liege nicht im Aufgabenbereich von Bahn und Polizei.

Ungefähr seit dem Erscheinen des Mannes sei die Stadt mit ihm im Gespräch. "Wir haben dem Herren schon mehrfach Angebote gemacht - beispielsweise in ein Obdachlosenasyl zu gehen." Dort seien Plätze frei, "aber der Mann will nicht", so der Coburger Pressesprecher. Um staatliche Gewalt anzuwenden, müsse die Stadt der Polizei den Auftrag geben, ihn abzuführen. Doch das sei nicht so leicht umzusetzen.

Stadt Coburg will Obdachlosen nicht aus Bahnhof verjagen - "müsste schon etwas vorfallen"

Denn letztlich sei die Unterführung doch öffentlicher und kein privater Grund, bei dem andere Maßstäbe herrschten. Der öffentlichen Verwaltung seien "hier mehr die Hände gebunden". Die Verhältnismäßigkeit sei bei der Thematik zu beachten, erklärt Yassin weiter. "Wie weit greife ich in das Individualrecht eines Einzelnen ein und ist das gerechtfertigt?"

Eine Gefahr durch den Mann würde den Eingriff rechtfertigen, diese liege aber nicht vor. "Es müsste schon etwas vorfallen, das uns das Recht gibt, in sein Individualrecht einzugreifen."

Eine Abwehrstrategie mit klassischer Musik wie am Nürnberger Bahnhof lehne die Stadt Coburg ab, denn immerhin handele es sich lediglich um keine Gruppen. Er sei noch hinnehmbar für die Allgemeinheit, so der Schluss. "Wir werden weiter mit Gesprächsangeboten auf ihn zugehen und vielleicht ist irgendwann etwas dabei, das er annimmt", schildert Louay Yassin den weiteren Plan.