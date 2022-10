"Wahnsinnig froh": Neueröffnung des "Einkaufszentrums Oberfranken" im Kreis Coburg

Moderner Edeka Schleicher : Hoher sozialer Wert für die Gemeinde Niederfüllbach

: Hoher sozialer Wert für die Bürgermeister sitzt bei Supermarkt-Eröffnung an Kasse - Spende für Feuerwehr

Am Donnerstag (20. Oktober 2022) feierte der Edeka Schleicher - vielen bekannt als "Einkaufszentrum Oberfranken" - in Niederfüllbach im Kreis Coburg seine Neueröffnung. Niederfüllbachs Bürgermeister Bastian Büttner erläutert die Bedeutung des neuen Supermarktes für die Gemeinde.

Niederfüllbach: "Einkaufszentrum Oberfranken" feiert Neueröffnung - Bürgermeister freut sich über Spende

"Es ist außergewöhnlich, dass so ein großer Supermarkt in einem 1500-Einwohner-Dorf wie Niederfüllbach steht. Wir sind wahnsinnig froh", äußert sich Büttner gegenüber inFranken.de. Ihm und den Einwohnern Niederfüllbachs falle "ein Stein vom Herzen". Zunächst sei der alte Edeka Schleicher, der bereits im Jahr 1969 gebaut, jedoch "nicht mehr den heutigen Ansprüchen an einen Lebensmittelmarkt gerecht wurde", abgerissen worden, so die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Auf dem gleichen Gelände sei daraufhin ein neuer, moderner Supermarkt gebaut worden, der sich auf rund 2540 Quadratmeter erstrecke.

Zur Eröffnung des Edeka Schleicher wurde Niederfüllbachs Bürgermeister selbst im "Einkaufszentrum Oberfranken" tätig: "Ich habe Marktbetreiber Mario Schleicher angeboten, mich für eine Stunde an die Kasse zu setzen und mitzukassieren." Die Einnahmen, die während Büttners Tätigkeit als Kassierer zwischen 17 und 18 Uhr zusammenkamen, beliefen sich demnach auf 2236,83 Euro. Das Geld solle an die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Niederfüllbach gespendet werden.

"Und es kommt noch besser: Sebastian Kohrmann, Vorstandssprecher der EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen, hat bei der Einweihung des Marktes versprochen, diese Summe noch zu verdoppeln, sodass wir eine Spende in Höhe von 4473,66 Euro erhalten", freut sich Büttner. "Das Geld wird mit Sicherheit sinnvolle Verwendung bei unserer Wehr finden und wird hoffentlich zur Motivation in Sachen Nachwuchsgewinnung beitragen", erhofft sich Niederfüllbachs Bürgermeister. Die Kameraden der Feuerwehr seien sogar am Tag der Eröffnung in voller Schutzausrüstung zum Einkaufen erschienen.

"Wahnsinnig soziale Bedeutung": So wichtig ist das Café des Supermarkts für Niederfüllbach

Im Vorkassenbereich des Supermarkts gibt es eine Bäckerei mit Sitzmöglichkeiten, so die Edeka Unternehmensgruppe. Vor dem "Einkaufszentrum Oberfranken" befinden sich 238 Parkplätze, auch E-Ladesäulen werden angeboten.

"Wir sind alle überglücklich, dass das EZO wieder offen ist, und dass am Standort festgehalten wurde", berichtet Niederfüllbachs Bürgermeister. Der neue Edeka-Supermarkt habe einen "ganz hohen gesellschaftlichen Wert" für die Gemeinde Niederfüllbach: "Dass ein Café dabei ist, hat eine wahnsinnig soziale Bedeutung. Zudem ist das Einkaufszentrum Oberfranken ein großer Arbeitgeber und guter Gewerbesteuerzahler", erklärt Büttner.

Auch interessant: Riesiges Areal für neuen Standort gekauft: Fränkischer Maschinenbauer kündigt überraschend Umzug an