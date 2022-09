Neue Sportgaststätte der TG Neustadt bei Coburg - Freunde eröffnen Wirtschaft

- Freunde eröffnen Wirtschaft "Einstieg ins Getümmel": Idee entstand an "einem gemütlichen Abend"

Regelmäßige Specials geplant - "Pils und Weizen für 2,50 Euro"

geplant Das bietet die neue Gaststätte auf dem zwei Hektar großen TGN-Gelände

Die Turngemeinde Neustadt bei Coburg (TGN) konnte vor Kurzem die Eröffnung der anliegenden Sportgaststätte feiern. Am Freitag (9. September 2022) hatte die neue Wirtschaft zum ersten Mal eröffnet. Die Resonanz sei gut. "Das Essen ist lecker, wurde uns gesagt", freut sich Inhaber Stephen Köhn. Gemeinsam mit seinem "werten Küchenchef" Julian Heister entstand die Idee "an einem gemütlichen Abend - das war der Einstieg ins Getümmel", so Köhn.

Wirtschaft in Neustadt eröffnet neu: Das bietet die TGN-Sportgaststätte

In den letzten Jahren sei die Sportgaststätte vom Vorstand geführt worden - "nur für interne Gäste und Vereinsmitglieder", erklärt Köhn. "Uns war aber klar: Aus der Anlage kann man etwas machen, vor allem aus der Gaststätte." So kam Köhn, der selbst seit 15 Jahren ein Mitglied des Vereins ist, zu seinem neuen Projekt. Wichtig sei, dass die Wirtschaft für alle gedacht sei: "Jeder kann bei uns vorbeischauen und bekommt etwas zu essen und zu trinken", sagt Köhn.

In der TGN-Sportgaststätte gebe es "so gut wie alles an Getränken": Softdrinks, Säfte und natürlich Bier vom Fass - "Pils und Weizen für 2,50 Euro", so Köhn. Auch Kellerbier und alkoholfreies Bier stehen auf der Karte - und bald auch verschiedene Cocktails. "Das mit dem Essen ist dafür ein heikles Thema", schmunzelt der Inhaber. "Wir haben erst angefangen und sind uns noch nicht ganz einig. Auch, weil wir viele Wünsche bekommen." Aktuell gebe es Klassiker wie Currywurst, Schnitzel oder Tomate-Mozzarella-Toast. "Außerdem haben wir wirklich gute Pommes, die von einem Gast auch schon als 'die besten und leckersten Pommes' bezeichnet wurden - und das war niemand, den ich kenne", witzelt Köhn.

Des Weiteren gebe es regelmäßig verschiedene Specials. An jedem ersten Sonntag im Monat "machen wir ein großes Weißwurst-Frühstück". Das erste dieser Art fand bereits am vorletzten Sonntag (11. September 2022) statt "und kam sehr gut an. Wir haben vor, öfter so etwas zu machen: vielleicht mal einen Sonntagsbraten oder Schaschlik-Tag", sagt Köhn. Die gesamte Getränkekarte sowie Informationen zu verschiedenen Specials findet man tagesaktuell auf der Facebook-Seite der TGN-Sportgaststätte.

Öffnungszeiten, Biergarten und ein riesiges Gelände - das erwartet die Gäste

"Aktuell haben wir montags bis freitags ab 16 Uhr und am Wochenende ab 14.30 Uhr geöffnet", erklärt Köhn mit Blick auf die Öffnungszeiten. Offiziell schließe man um 22 Uhr - "wenn da allerdings noch jemand sitzt und gerne noch etwas hätte, ist das meistens auch kein Problem. Wir sind da flexibel." Die TGN-Sportgaststätte bietet bei gutem Wetter einen Biergarten mit circa 60 Plätzen sowie Bestuhlung direkt vor der Tür. "Im Innenbereich haben wir circa 40 bis 50 Sitzplätze", beschreibt Köhn die Räumlichkeiten vor Ort.

Ein Aspekt sorgt indes noch für inneren Zweifel: Was die Inneneinrichtung angehe, befinde er sich aktuell in einem großen Zwiespalt: "Ich würde gerne renovieren. Gerade die auswärtigen Gäste sagen jedoch, dass der Vereinsheim-Charme mit seinen Holzwänden und der dunklen Decke erhalten bleiben soll." Deshalb wolle er sich erstmal darauf beschränken, die Wände neu zu streichen "und im Laufe des nächsten Jahres vielleicht mal neue Tische und Stühle anzuschaffen".

Neben der neuen Sportgaststätte lockt jedoch auch das große Gelände des Turnvereins. "Wir haben hier ein Mega-Gelände mit zwei Hektar Platz", freut sich der frischgebackene Wirt. Es gebe einen großen, kaum mehr benutzten Fußballplatz sowie eine "riesige Wiese" - also genügend Flächen, um auch eigenen Sport auszuüben. "Man kann locker mit seinen Inlineskates hier rumfahren oder einen Ball oder ein Frisbee mitnehmen. Außerdem gibt es einen großen Spielplatz, den wir in nächster Zeit auch noch etwas verschönern wollen."

Ebenfalls interessant: European Beer Star: 12 fränkische Brauereien bei internationalem Bierwettbewerb ausgezeichnet