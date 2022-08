Neustadt: Querschnittsgelähmter Mann im Rollstuhl sucht Pflegekraft

In "allen Bereichen" auf Hilfe angewiesen: Patrick (42) berichtet von schwerem Alltag

Ungewöhnliche Suche bei Facebook - "Quereinsteiger herzlich willkommen"

- "Quereinsteiger herzlich willkommen" Pflegekraft sollte "sympathisch und selbstständig" sein

Patrick Heerlein aus Neustadt bei Coburg ist querschnittsgelähmt. "Seit 2017 habe ich eine 24 Stunden-Versorgung", erklärt er gegenüber inFranken.de. Weil Mitte August 2022 eine Person das Team verlassen habe, sei der 42-Jährige nun auf der Suche nach einer neuen Pflegekraft - auch über ungewöhnliche Kanäle. "Natürlich wäre es schön, wenn man sich dann auch versteht" - das sei der größte und wichtigste Part, sagt Heerlein.

Neustadt: Rollstuhl nach Autounfall - neue Pflegekraft gesucht

Der 42-Jährige hatte vor "einer gefühlten Ewigkeit" einen Autounfall. Seitdem sei Heerlein vom Hals abwärts gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. "Leider ist es jetzt wieder so, dass ein Mitarbeiter von hier weggezogen ist und wieder eine Stelle in meinem Team frei ist, die wir jetzt versuchen, zu besetzen." Heerlein wohnt in Neustadt bei Coburg. "Ich lebe durch meine 'helfenden Hände' in meinen eigenen vier Wänden", erklärt er.

"Vom Prinzip her bin ich einfach querschnittsgelähmt. Ich brauche Unterstützung für alle Bereiche: Anziehen und Waschen, Essen zubereiten und eingeben, in der Haushaltsführung, bei meiner Freizeitgestaltung wie beim Besuchen von Freunden oder um draußen unterwegs zu sein, ins Kino zu gehen, in ein Restaurant oder mal in eine Kneipe, also Unterstützung von A bis Z."

Über Facebook hat der 42-Jährige jetzt eine Suche nach einer neuen Pflegekraft gestartet. Dort schreibt er über sich: "Man könnte sagen, ich stehe mit allen vier Rädern fest im Leben. Durch meine Lähmung benötige ich allerdings für jeden Mist Hilfe."

"Sympathisch und selbstständig": Was braucht die neue Pflegekraft für Rollstuhlfahrer aus Neustadt?

Patrick Heerlein ist ab sofort auf der Suche nach einer neuen Pflegekraft für sein Team. Die wichtigsten Eigenschaften für ihn: "sympathisch und selbstständig". Es müsse "miteinander einfach funktionieren". Die neue Unterstützung sollte "ein gewisses Einfühlungsvermögen besitzen", erklärt der 42-Jährige, "und wenn man mit der Familie zusammensitzt, sich zum Beispiel auch mal ein bisschen zurücknehmen können."

Selbstständiges, eigenständiges Arbeiten sei auch von Vorteil: "Vor allem im Haushalt, aber auch in der Tagesplanung macht es alles etwas einfacher, wenn die Person ein bisschen vorausschauend denken kann und mit ein Auge auf alles hat." Der Einsatzort sei Neustadt bei Coburg, gesucht werde eine Pflegekraft in Voll- oder Teilzeit - "bestenfalls natürlich langfristig", ergänzt Heerlein. "Ob Frau oder Mann ist egal. Ein wenig handwerkliches Geschick wäre jedoch gut", so der 42-Jährige, "um gemeinsam das ein oder andere Projekt umzusetzen."

Außerdem gebe es in der Wohnung ein drittes Zimmer, "eine Art Personalraum quasi, mit Schreibtisch und Fernseher", in dem sich sein Team zwischendurch und nachts aufhalten könne. Wichtig sei zuletzt, dass die Bewerber*innen geimpft seien - dafür seien aber nicht nur gelernte Kräfte, sondern auch "Quereinsteiger herzlich willkommen". Auch bei Visit Coburg kümmert man sich um die Bewerbungen, wobei Heerlein sich auch stets über eine Nachricht auf Facebook freue.

