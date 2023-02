Der vergangene Samstagabend (11. Februar 2023) war Heiko Herrmanns großer Moment: Der Sender RTL strahlte den Auftritt des Neustädters vor der DSDS-Jury aus. Eine stets nervenaufreibende Hürde auf dem Weg zum Superstar.

inFranken.de sprach vor der Sendung mit dem Kandidaten und ließ sich von ihm berichten, wie er zur Teilnahme kam und was ihn an Dieter Bohlen überraschte. Voller Elan betrat der 29-Jährige die Casting-Bühne mit den Worten: "Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, aber aktuell seit ein paar Monaten als Musiker unterwegs. Ich bin in Partybands als Sänger und Schlagzeuger tätig."

Heiko aus Neustadt performt zwei Songs vor der DSDS-Jury - kann er ein "Original" sein?

Bohlen erwiderte hierauf: "Ihr spielt dann so ein Zeug wie 'Layla'?" "Das ganze Programm", antwortete Heiko, der im Vorfeld vor der Kamera angab: "Auf der Bühne hat der Heiko keine Bremsen." Andreas Gabalier sei einer seiner Lieblingssänger in diesem Genre, weshalb er dessen bekannten Song "Hulapalu" vorbereitet habe. Mit "Leg' los, Heiko", gab Jury-Mitglied und Popsängerin Leony den Startschuss.

Nur wenige Sekunden ließ Bohlen Heiko jedoch performen, bis er die Hand hob. "In einer Partyband bist du ideal, weil du es 1:1 nachmachst", so das Urteil. In diesem Wettbewerb brauche es aber Originale. So stimmte Heiko sein zweites Lied "Your Song" von Elton John an - und konnte diesmal sein Können länger zeigen. Leony zeigte sich im Anschluss nicht überzeugt und auch Rapperin Katja Krasavice gab ein "Nein". DSDS-Gewinner von 2011 Pietro Lombardi reagierte allerdings positiver: "Du tendierst dazu, nachzusingen, aber ich glaube, dass man doch noch den eigenen Heiko rauskitzeln kann."

Der Neustädter verdiene eine Chance und auch Bohlen stimmte dem zu. Diese zuversichtlichen Worte trieben Heikos Ehefrau, die die Szenen live vor einem Bildschirm mitverfolgte, die Freudentränen in die Augen: "Mega stolz bin ich auf meinen Mann", sagte sie glücklich in die Kamera. Bei einem Ergebnis von zweimal "Nein" und zweimal "Ja" kommt es bei DSDS auf den Joker an, für den sich die Kandidaten vor ihrem Auftritt entscheiden.

Franke im Recall? Joker entscheidet über Heikos Weiterkommen

Zu Heikos Glück war seine Entscheidung auf Dieter Bohlen gefallen, wodurch die Stimme des Poptitanen doppelt zählte. Jetzt kann der 29-Jährige weiter auf den Superstar-Titel hoffen, er ist im Recall. Der nächste Sendetermin von "Deutschland sucht den Superstar" ist am Mittwoch (15. Februar 2023) um 20.15 Uhr bei RTL.