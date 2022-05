Bei einem Unfall in Neustadt bei Coburg sind am Dienstag (3. Mai 2022) gegen 11.10 Uhr zwei Autos kollidiert, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Mit dem Stichwort "Person eingeklemmt" wurden die Feuerwehren Neustadt und Haarbrücken an die Wellmersdorfer Kreuzung alarmiert.

Die beiden Unfallbeteiligten erlitten nach Polizeiangaben leichte und mittelschwere Verletzungen.

Unfall in bei Neustadt bei Coburg: Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Laut Polizei fuhr eine 71-jährige Sonnebergerin auf der CO 11 von Boderndorf in Richtung Neustadt bei Coburg. Von Haarbrücken in Richtung Wellmersdorf wollte eine 56-Jährige aus Neustadt mit ihrem Auto die Kreisstraße CO 11 queren und missachtete dabei die Vorfahrt. Im Bereich der Kreuzung stießen die Fahrzeuge daraufhin zusammen.

Vor Ort habe die Feuerwehr glücklicherweise feststellen können, dass die angeblich eingeklemmte Person lediglich eingeschlossen gewesen sei. Nach Absprache mit dem Rettungsdienst konnte die Beifahrertür geöffnet und die Person an diesen übergeben werden. Um welche der beiden Autofahrerinnen es sich bei der eingeschlossenen Person handelte, geht aus dem Bericht der Feuerwehr nicht hervor.

Die Feuerwehrkräfte sicherten in der Folge die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterien ab.

Beide Frauen ins Krankenhaus gebracht - Autos erleiden jeweils Totalschaden

Die Fahrerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos sind nach dem Unfall Totalschaden, berichtet die Polizei Neustadt und schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste für circa 30 Minuten komplett gesperrt werden.