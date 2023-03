Neustadt bei Coburg: Pizzeria "Da Carlo" sucht neuen Pächter oder Käufer

sucht neuen Seit sechs Jahren verpachtet , trotzdem "hängt Herz dran "

, trotzdem " "Es ist nicht ausgeschlossen ": Besitzerin äußert sich zu Konzeptmöglichkeit

": Besitzerin äußert sich zu Zu Restaurant gehören auch zwei Wohnungen

Die beliebte Pizzeria "Da Carlo" in Neustadt bei Coburg sucht einen neuen Pächter oder Käufer. Seit 1973 besitzt die Familie Turturro laut eigenen Angaben in der Stadt eine Pizzeria und vor über 20 Jahren gründeten die Eltern von Melanie Turturro die Pizzeria "Da Carlo". Seit sechs Jahren, nachdem ihre Eltern in Rente gegangen waren, verpachtet Turturro das Lokal und sucht jetzt neue Interessenten, wie sie inFranken.de erklärt.

Pizzeria "Da Carlo" aus Neustadt sucht Nachfolger - Offenheit für andere Möglichkeiten

"Seitdem es die Pizzeria gibt, wurde sie immer erfolgreich geführt, bis heute", erklärt Melanie Turturro gegenüber inFranken.de. Seit 2017 verpachte ihre Familie das Lokal an Familie Davi. "Wir haben sehr gute Betreiber, allerdings will die Familie langfristig zurück nach Italien gehen." Bis jemand Neues gefunden ist, führe Familie Davi die Pizzeria allerdings wie gewohnt weiter.

Aus diesem Grund ist Melanie Turturro jetzt auf der Suche nach neuen Interessenten: "Am wichtigsten ist, dass wir qualifizierte und vernünftige Leute bekommen, die das Lokal langfristig in unserem Sinne weiterführen und es mit viel Liebe bewirten, denn dies ist das Lebenswerk meiner Familie." Trotzdem käme es für Turturro auch infrage, das Lokal zu verkaufen, denn sie selbst sei im Finanzwesen tätig und ihre Eltern bereits in Rente: "Mir wäre es lieber, wenn es nicht verkauft wird, denn da hängt natürlich Herz dran. Das passiert nur, wenn es nicht anders geht."

Sie freue sich auch, wenn die Pizzeria "Da Carlo" als solche weitergeführt werde, jedoch käme es auch hier darauf an, welche Möglichkeiten sich sonst bieten: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel ein Grieche das Lokal übernimmt. Hauptsache, das Restaurant wird gut bewirtet." Ebenfalls Teil des Neustädter Restaurants seien zwei Wohnungen: "Bisher haben dort die Betreiber gewohnt, was der neue Pächter damit macht, kann ja noch besprochen werden." Als Gästezimmer kämen die Räumlichkeiten allerdings nicht infrage. Interessenten sollen sich telefonisch unter 0171/1112494 bei Melanie Turturro melden.